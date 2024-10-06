Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:

У нас мало говорят об этом, потому что почти все наши крупные СМИ под контролем Белого дома. 90 % наших крупных СМИ – это либеральные СМИ. Понятно, что они даже добровольно сотрудничают с Демократической партией. Но здесь очень интересный факт. Понятно, никто не говорит об этом. Пенсильвания. Почему этот штат так важен? Потому что там вторая самая большая диаспора украинцев в США. Первая это Нью-Йорк. Нью-Йорк – это точно продемократический штат. Камала Харрис победит в Нью-Йорке, однозначно. Но в Пенсильвании это не ясно, 50 на 50. Но визит Зеленского в Пенсильванию очень важен со стороны украинцев, которые живут в этом штате. Понятно, что украинцы, которые там живут – это обычно ярые националисты, противники России, противники Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп – агент Кремля, как мы все знаем. Но так наши СМИ постоянно говорят, что он под контролем Владимира Путина. Вот так мы живем, в такой атмосфере полной дезинформации. Страна, где почти все крупные СМИ говорят одно и то же по заказу Белого дома. И понятно, что визит Зеленского в Пенсильванию показали с хорошего ракурса: борьба за демократию, за свободу. Типичные обычные лыжи, как всегда.