Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».
Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации:
У нас мало говорят об этом, потому что почти все наши крупные СМИ под контролем Белого дома. 90 % наших крупных СМИ – это либеральные СМИ. Понятно, что они даже добровольно сотрудничают с Демократической партией. Но здесь очень интересный факт. Понятно, никто не говорит об этом. Пенсильвания. Почему этот штат так важен? Потому что там вторая самая большая диаспора украинцев в США.
Первая это Нью-Йорк. Нью-Йорк – это точно продемократический штат. Камала Харрис победит в Нью-Йорке, однозначно. Но в Пенсильвании это не ясно, 50 на 50. Но визит Зеленского в Пенсильванию очень важен со стороны украинцев, которые живут в этом штате. Понятно, что украинцы, которые там живут – это обычно ярые националисты, противники России, противники Дональда Трампа. Потому что Дональд Трамп – агент Кремля, как мы все знаем. Но так наши СМИ постоянно говорят, что он под контролем Владимира Путина.
Вот так мы живем, в такой атмосфере полной дезинформации. Страна, где почти все крупные СМИ говорят одно и то же по заказу Белого дома. И понятно, что визит Зеленского в Пенсильванию показали с хорошего ракурса: борьба за демократию, за свободу. Типичные обычные лыжи, как всегда.
Надежда Сасс, ведущая:
Если говорить о ключевой цели, с которой Зеленский направился в Соединенные Штаты Америки, это презентация своего плана победы. Вот вообще никто не понял, о чем это, зачем. И даже те же демократы, которые ярые сторонники, поддерживают и, естественно, агитируют за Украину, задались вопросом: зачем и ради чего все это было?
Джон Вароли:
Это интересный вопрос. Что такое план победы? Потому что я как-то изучал этот вопрос и не нашел никаких особых подробностей. Говорили про дальнобойные ракеты, но без подробностей. Потом я два дня назад читал комментарии одного из наших бывших генералов Пентагона. И он сказал, что когда мы будем бить по гражданским объектам в Петербурге и в Москве, тогда будет революция в России и Путин уже не будет во власти. Я понял, вот это план победы. Они собираются. Может, пока не будут, бить по гражданским объектам в Петербурге и в Москве. Ну, вот план победы. Вот как Америка действует.
Поэтому я говорю открыто, что вопросы нацизма, если есть нацизм в Киеве или нет, помните, много обсуждается этот вопрос. Понятно, что есть нацизм в Киеве. Уже пора обсудить вопрос. Есть нацизм в Вашингтоне, в Лондоне, в Брюсселе? Я говорю однозначно, есть нацизм в западных столицах. Если так разговаривать. Мы знаем, они уже бьют по гражданским объектам в Курске, Донбассе, в Крыму, в Белгородской области.
Что это за страна такая? США. Что это за страна? Геноцид Газы. Но нацизм есть по всему Западу на сегодня.