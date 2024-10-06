Как долго продержится режим Зеленского в Украине? К чему приведет коррумпированная политика в дальнейшем? И почему Запад закрывает глаза на преступления киевской власти? Об этом говорили эксперты в студии авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Диана Панченко, украинская журналистка:

Ни один человек до Ермака просто не позволял себе настолько идти грубо по беспределу, как господин Ермак. Да, по моей информации, конфликт вокруг Буданова усиливается. Ермаку не нравится, что у Буданова есть отдельные каналы коммуникации с западными спецслужбами. Они у него есть. Действительно, Буданов пользуется очень большой поддержкой американских спецслужб.

Думаю, что Ермак Буданова дожмет. Мне так кажется, что Ермак зачищает совершенно всех, кто мешает ему на пути к полной узурпации. И в конце концов, с вероятностью 100 % могу сказать, что останется всего один человек, который станет мешать Буданову. Это, конечно, будет сам Владимир Зеленский. И в тот момент, когда Зеленский окончательно перестанет устраивать Запад, Буданов 100 % поможет его «подвинуть».

По поводу узурпации власти еще один очень важный момент. В течение одной недели в Вене был отравлен судья Конституционного суда Тупицкий. И в Украине случайным образом был убит в результате атаки дрона судья Верховного суда, который как раз выносил решение по Тупицкому. И выносил решение, что Зеленский незаконно узурпировал власть. Настанет момент, когда Запад решит сливать Зеленского, а Тупицкий – это та самая иголка, которая в яйце, а яйцо – в зайце, которая является ключом к легитимности Зеленского.

Представьте себе, если что-то подобное бы случилось с западным политиком или судьей такого уровня. Мы помним кейс Скрипалей. Что бы было? Зеленскому уже не дали бы спуску, уже все бы спрашивали на каждой пресс-конференции: кто отравил Тупицкого, кто отравил Тупицкого? Поэтому я призываю всех, кто сейчас смотрит вашу программу, не молчать об этом деле.