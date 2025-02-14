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Макрон назвал политику Трампа «электрошоком» для Европы

14 февраля 2025 10:11
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Французский президент Эммануэль Макрон считает, что последние заявления Белого дома по Украине требуют пересмотреть роль Европы в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп требует от Европы ответственности, что, по словам Макрона, абсолютно необходимо. При этом Макрон подчеркнул, что действия Дональда Трампа дают Европе больше пространства для маневра, сравнив их с ударом током. 

«Это как электрошок. Нам нужна встряска как снаружи, так и изнутри», – сказал он.

Макрон назвал политику Трампа «электрошоком» для Европы-1

Фото: pixabay

По его мнению, Европе нужна внешняя и внешняя встряска, чтобы добиться своего стратегического пробуждения.

Он предлагает больше тратить на защиту, экономический рост, отказ от регулирования и интеграцию. 

Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что после окончания конфликта европейцы будут нести ответственность за обеспечение безопасности Украины.

# Эмманюэль Макрон

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