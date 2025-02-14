Макрон назвал политику Трампа «электрошоком» для Европы

Французский президент Эммануэль Макрон считает, что последние заявления Белого дома по Украине требуют пересмотреть роль Европы в мире. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп требует от Европы ответственности, что, по словам Макрона, абсолютно необходимо. При этом Макрон подчеркнул, что действия Дональда Трампа дают Европе больше пространства для маневра, сравнив их с ударом током.

«Это как электрошок. Нам нужна встряска как снаружи, так и изнутри», – сказал он.