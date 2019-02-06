В Бельгии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка через тоннель

Новости Бельгии. В Бельгии правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к громкому ограблению банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 3 февраля.

Вызов поступил в полицейский участок Антверпена. Воры через 4-метровый тоннель, который был прорыт к отделению банка от соседнего дома, проникли в алмазное хранилище и опустошили около 30 ячеек с драгоценными камнями. После чего они скрылись тем же путем.

Сколько драгоценностей и на какую сумму удалось унести преступникам, не уточняется.