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В Бельгии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка через тоннель

06 февраля 2019 13:30
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Новости Бельгии. В Бельгии правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к громкому ограблению банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел 3 февраля.

В Бельгии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка через тоннель-1

Вызов поступил в полицейский участок Антверпена. Воры через 4-метровый тоннель, который был прорыт к отделению банка от соседнего дома, проникли в алмазное хранилище и опустошили около 30 ячеек с драгоценными камнями. После чего они скрылись тем же путем.

Сколько драгоценностей и на какую сумму удалось унести преступникам, не уточняется.

В Бельгии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка через тоннель-4

В Бельгии задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка через тоннель-6

# Ограбление # Фотофакт

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