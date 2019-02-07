Сирийские женщины смогут вносить свои условия в брачный договор

Новости Сирии. У сирийских женщин появилась возможность фиксировать свои пожелания в брачном договоре (к примеру, нежелание проживать со второй супругой мужа или работать), однако они не должны противоречить закону арабской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

6 февраля парламент одобрил поправки к закону «О личных отношениях», принятому почти 70 лет назад. Также возраст вступления в брак был повышен до 18 лет.

Напоминаем, о правах женщин начали заботиться и власти Саудовской Аравии. В 2018 году жительницы этой страны получили возможность водить машину и стали осваивать ряд новых профессий.

Автошколы Саудовской Аравии заполнены женщинами, желающими получить права

Кроме того, недавно стало известно, что аравийкам разрешат самим выбирать способ родов.