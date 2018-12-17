Обрушение кровли завода в подмосковном Дзержинске попало на видео

Новости России. Следователи допрашивают сотрудников и руководство компании, которая ремонтировала крышу завода в Дзержинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что строители не предупредили надзорные органы Московской области, что собираются проводить какие-либо работы. Правоохранители изъяли документы и видеозаписи с камер наблюдения.

В Подмосковье на заводе обрушилась крыша

Напоминаем: днем в Подмосковье обрушилась кровля производственного здания. В результате ЧП погибли три человека. Шесть пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.