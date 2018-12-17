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Обильные снегопады засыпают Румынию

17 декабря 2018 12:43
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Новости Румынии. Сразу в нескольких районах Румынии объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные снегопады засыпают Румынию-1

Обильные осадки привели к авариям на дорогах. Известно об одном погибшем в ДТП, пострадали больше 100 человек. В аэропортах задерживаются авиарейсы. Приостановлено железнодорожное сообщение.

Порядка 200 тысяч человек лишились электричества. На уборку улиц выведены десятки единиц спецтехники.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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