Обильные снегопады засыпают Румынию

Новости Румынии. Сразу в нескольких районах Румынии объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильных снегопадов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обильные осадки привели к авариям на дорогах. Известно об одном погибшем в ДТП, пострадали больше 100 человек. В аэропортах задерживаются авиарейсы. Приостановлено железнодорожное сообщение.

Порядка 200 тысяч человек лишились электричества. На уборку улиц выведены десятки единиц спецтехники.