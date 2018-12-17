Состояние железных дорог проверили в Северной Корее
Новости мира. Южная Корея и КНДР завершили обследование состояния железных дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Группа из 28 экспертов вернулась в Сеул, обследовав 800 километров железнодорожного полотна на восточном побережье Северной Кореи.
Ранее осмотр был проведён на западном побережье страны. Совместные работы начались 30 ноября. В общей сложности специалисты проверили состояние железнодорожных путей на протяжении 2 тысяч 600 километров.
Напомним, договоренность о воссоединении железных дорог в Корее была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре 2018 года в Пхеньяне.