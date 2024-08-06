Обновил мировой рекорд. Дюплантис завоевал золото на ОИ-2024 в Париже

Шведский прыгун в высоту Арман Дюплантис поставил новый рекорд мира и завоевал золото на Олимпийских играх в Париже. Об этом пишет РИА Новости.

Он преодолел высоту в 6,25 метра, побив свой прежний результат на один сантиметр. Дюплантис стал двухкратным олимпийским чемпионом.

Второе призовое места занял канадец Сэм Кендрикс (5,95 м), а третьим стал грек Эммануэль Каралис (5,90 м). Дуплантису 24 – он также двукратный победитель чемпионата мира и трехкратный чемпион Европы.

Олимпиада продлится с 26 июля по 11 августа. 15 спортсменов из РФ были разрешены к участию в Играх в нейтральном статусе.