Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене

Новости Украины. Первые 25 человек переданы Киеву в рамках обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Об этом сообщил офис президента Зеленского.

Киев в свою очередь уже передал Луганской Народной Республике 63 человека. По некоторым данным, 11 пленных от участия в обмене отказались: 9 из них остались в Украине, ещё двое – на территории ДНР.