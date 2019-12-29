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Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене

29 декабря 2019 13:28
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Новости Украины. Первые 25 человек переданы Киеву в рамках обмена пленными между Украиной и самопровозглашёнными республиками Донбасса. Об этом сообщил офис президента Зеленского. 

В Донбассе начался обмен пленными «всех на всех»

Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене -1

Киев в свою очередь уже передал Луганской Народной Республике 63 человека. По некоторым данным, 11 пленных от участия в обмене отказались: 9 из них остались в Украине, ещё двое – на территории ДНР.

Обмен пленными в Донбассе: 11 человек отказались от участия в обмене -4

# Война в Украине # Фотофакт

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