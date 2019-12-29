В США неизвестный напал с ножом на людей, праздновавших Хануку

Новости США. В США в результате нападения пострадали 5 человек. Инцидент произошёл в пригороде Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный с ножом набросился на людей, которые собрались в доме раввина на празднование Хануки. После злоумышленник скрылся на автомобиле.