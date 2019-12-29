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В США неизвестный напал с ножом на людей, праздновавших Хануку

29 декабря 2019 12:05
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Новости США. В США в результате нападения пострадали 5 человек. Инцидент произошёл в пригороде Нью-Йорка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США неизвестный напал с ножом на людей, праздновавших Хануку-1

Неизвестный с ножом набросился на людей, которые собрались в доме раввина на празднование Хануки. После злоумышленник скрылся на автомобиле.

В США неизвестный напал с ножом на людей, праздновавших Хануку-4

Позже его задержали. Информация о личности нападавшего не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу, двое из них – в критическом состоянии. 

# Нападение # Фотофакт

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