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В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час

29 декабря 2019 11:54
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Новости Кыргызстана. Пилотный проект уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час-1



Время сна у детей старше трех лет заменят играми. Говорят, в день спальни используют только один раз. В то время как свободного места не хватает. Освободившееся пространство начнут использовать как игровые и классы.

В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час-3

Макытбек Рыспеков, заведующий сектором управления дошкольного, школьного и внешкольного образования (Кыргызстан):
Именно в пилотном режиме, только надо взять несколько садов и посмотреть. Как вы знаете, надо согласовать со всеми органами, здесь включается и Минздрав, и вот эти все органы, которые связаны со здоровьем детей. 

В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час-6

Азиза Юнусова, мама воспитанника (Кыргызстан):
Мне кажется, если уберут сон, это повлияет на развитие наших детей: они будут более агрессивными. Учителя во время сна готовятся к занятиям, у них нет времени, потому что они и так находятся 11 часов в саду. Это тоже надо учитывать. Если учитель не подготовится, не отдохнет это будет влиять на качество образования наших деток.

В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час-9

Решение отменить тихий час возникло и по просьбе некоторых родителей. Говорят, дети  отказываются ходить в сад, потому что днем их заставляют спать. Но есть и те, кто против. Придут ли новации в распорядок дня малышей, пока неизвестно. Для детального изучения этого вопроса создана рабочая группа.

# Детские сады в Беларуси # Макытбек Рыспеков # Фотофакт

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