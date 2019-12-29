В детсадах Кыргызстана хотят отменить тихий час

Новости Кыргызстана. Пилотный проект уже запущен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Время сна у детей старше трех лет заменят играми. Говорят, в день спальни используют только один раз. В то время как свободного места не хватает. Освободившееся пространство начнут использовать как игровые и классы.

Макытбек Рыспеков, заведующий сектором управления дошкольного, школьного и внешкольного образования (Кыргызстан):

Именно в пилотном режиме, только надо взять несколько садов и посмотреть. Как вы знаете, надо согласовать со всеми органами, здесь включается и Минздрав, и вот эти все органы, которые связаны со здоровьем детей.

Азиза Юнусова, мама воспитанника (Кыргызстан):

Мне кажется, если уберут сон, это повлияет на развитие наших детей: они будут более агрессивными. Учителя во время сна готовятся к занятиям, у них нет времени, потому что они и так находятся 11 часов в саду. Это тоже надо учитывать. Если учитель не подготовится, не отдохнет – это будет влиять на качество образования наших деток.