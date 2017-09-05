Прямой эфир

Обиделся на замечание учителя: полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе

05 сентября 2017 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Учащийся девятого класса пришел на урок в берцах и плаще. Преподаватель вывела юношу из класса и отчитала за внешний вид. В ответ он кинул дымовую шашку и достал пневматический пистолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обиделся на замечание учителя. Полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе.

Обиделся на замечание учителя: полиция раскрыла подробности стрельбы в подмосковной школе-1

Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев

Сейчас женщина в больнице, как еще и три школьника – услышав выстрел, подростки запаниковали и выпрыгнули в окно. Одна из одноклассниц сообщила СМИ, что злоумышленник это давно планировал и нужен был лишь повод, об этом он постоянно рассказывал в классе. Все думали, что парень шутит, а уже во время атаки мальчик кричал: «Я ждал этого три года».

Подросток задержан. Что заставило ученика устроить погром, выясняется.

# Стрельба

Другие новости рубрики

Все новости
Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев
05 сентября 2017 12:50

Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев

В одной из школ Подмосковья подросток устроил стрельбу: ранены четыре человека
05 сентября 2017 10:59

В одной из школ Подмосковья подросток устроил стрельбу: ранены четыре человека

Ветер и град обрушились на запад Украины: повалены деревья, затоплены улицы, обесточены 70 населенных пунктов
05 сентября 2017 10:27

Ветер и град обрушились на запад Украины: повалены деревья, затоплены улицы, обесточены 70 населенных пунктов