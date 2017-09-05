Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев

Новости России. 5 сентября утром в одной из подмосковных школ ученик открыл стрельбу. В результате инцидента пострадали 4 человека: учитель и трое школьников. Остальные ученики были эвакуированы из здания на спортплощадку в целях безопасности. Девятиклассник принес на занятие дымовые шашки и пневматический пистолет – здесь подробнее. Причины происшествия пока неизвестны. Мы собрали рассказы очевидцев происшествия. Как сообщают РИА Новости, очевидцы в соцсетях пишут, что школьник бросил петарду и начал стрельбу из пневматики. Подросток кричал, что хочет умереть. Из-за его слов началась паника – дети выпрыгивали из окон. В результате этого одна школьница сломала ногу.

Фото: instagram.com/puls_ivanteevki

По словам детей, ранее школьник высказывал мысли о нападении. Очевидец (в интервью RT):

Парень очень закрытый, учится в 9 «A». Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил. Один из подростков отметил, что нападавший ходил в школу в камуфляже и берцах. Очевидец (в интервью НТВ):

К нам в класс забежала учительница, сказала: выходите быстро из школы. Мы собрали вещи. Приехала скорая, пожарка, полиция. Позже его вывели двое полицейских.

Фото: instagram.com/puls_ivanteevki



После инцидента детей эвакуировали из учебного заведения. Некоторые школьники думали, что это шутка или розыгрыш. После того, как дети узнали, что произошло, то они не могли поверить в то, что такое могло случиться.

Очевидец, учится в параллельном классе с нападавшим (в интервью РИА Новости):

Мы стояли около кабинета истории, когда к нам поднялся заместитель директора по технике безопасности и сказал заходить в класс. После этого мы услышали первый взрыв. Когда мы зашли в класс, произошел второй взрыв. После этого объявили эвакуацию. Мы все выбежали на задний двор школы, где увидели, как наша параллель прыгает из окон. У одной девочки перелом ноги, у второй что-то с ребрами, что с мальчиком, я не знаю.

Фото: instagram.com/puls_ivanteevki