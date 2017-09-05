Увидели, как наша параллель прыгает из окон: стрельба в подмосковной школе в рассказах очевидцев
Новости России. 5 сентября утром в одной из подмосковных школ ученик открыл стрельбу.
В результате инцидента пострадали 4 человека: учитель и трое школьников. Остальные ученики были эвакуированы из здания на спортплощадку в целях безопасности.
Девятиклассник принес на занятие дымовые шашки и пневматический пистолет – здесь подробнее.
Причины происшествия пока неизвестны.
Мы собрали рассказы очевидцев происшествия.
Как сообщают РИА Новости, очевидцы в соцсетях пишут, что школьник бросил петарду и начал стрельбу из пневматики. Подросток кричал, что хочет умереть. Из-за его слов началась паника – дети выпрыгивали из окон. В результате этого одна школьница сломала ногу.
Фото: instagram.com/puls_ivanteevki
По словам детей, ранее школьник высказывал мысли о нападении.
Очевидец (в интервью RT):
Парень очень закрытый, учится в 9 «A». Есть подруги, которые раньше с ним общались, и он планировал совершить нападение, но никто не верил.
Один из подростков отметил, что нападавший ходил в школу в камуфляже и берцах.
Очевидец (в интервью НТВ):
К нам в класс забежала учительница, сказала: выходите быстро из школы. Мы собрали вещи. Приехала скорая, пожарка, полиция. Позже его вывели двое полицейских.
Фото: instagram.com/puls_ivanteevki
После инцидента детей эвакуировали из учебного заведения. Некоторые школьники думали, что это шутка или розыгрыш. После того, как дети узнали, что произошло, то они не могли поверить в то, что такое могло случиться.
Очевидец, учится в параллельном классе с нападавшим (в интервью РИА Новости):
Мы стояли около кабинета истории, когда к нам поднялся заместитель директора по технике безопасности и сказал заходить в класс. После этого мы услышали первый взрыв. Когда мы зашли в класс, произошел второй взрыв. После этого объявили эвакуацию. Мы все выбежали на задний двор школы, где увидели, как наша параллель прыгает из окон. У одной девочки перелом ноги, у второй что-то с ребрами, что с мальчиком, я не знаю.
Фото: instagram.com/puls_ivanteevki
Один из одноклассников подтверждает, что нападавший ходил с военной сумкой и увлекался оружием. По словам школьников, когда подростка задержали и вели к машине, он улыбался. У нападавшего был знакомый, с которым они хотели быть похожими на подростков, стрелявших в 1999 году в школе «Колумбайн».
Очевидец (в интервью «Снобу»):
Он пришел, чтобы убить меня и еще двух наших одноклассников за то, что мы над ним смеялись — что он ходит в берцах и увлекается оружием, стрельбой и так далее. Перед тем, как зайти в школу, Миша позвонил своей сестре и сказал ей, что у нее есть минута, чтобы выйти. Она никому ничего не сказала и просто ушла. Миша зашел в школу, прошел через охранника. Так как он всегда ходил с большой военной сумкой, охранник ее не проверил, пропустил его. В сумке было оружие: взрывпакеты, коктейли молотова, топор и пистолет.