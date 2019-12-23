Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

Новости Китая. В китайский Национальный заповедник Шэньнунцзя съехались сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь можно наблюдать невероятные зимние пейзажи.

Впрочем, снегу обрадовались не все. Пока ещё не привыкли к новой погоде золотые курносые обезьяны. Животные очень старательно пытались надкусить заледенелые после минусовой температуры фрукты, удавалось не каждому.

А вот для бамбуковых мишек зима только в радость. Панды с удовольствием бегают и валяются на снегу.