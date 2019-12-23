Прямой эфир

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя

23 декабря 2019 10:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В китайский Национальный заповедник Шэньнунцзя съехались сотни туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь можно наблюдать невероятные зимние пейзажи.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя -1

Впрочем, снегу обрадовались не все. Пока ещё не привыкли к новой погоде золотые курносые обезьяны. Животные очень старательно пытались надкусить заледенелые после минусовой температуры фрукты, удавалось не каждому.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя -4

А вот для бамбуковых мишек зима только в радость. Панды с удовольствием бегают и валяются на снегу.

Обезьяны грызли заледеневшие фрукты, а панда резвилась. Реакция животных на снег в заповеднике Шэньнунцзя -7

В этом заповеднике сохранилась почти нетронутая экологическая среда – горы, дикие леса. Здесь обитают около 5 тысяч видов животных. Более 60 из них находятся под защитой государства.

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня
23 декабря 2019 09:15

На парковке в Миннесоте застрелили 19-летнего парня

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов
23 декабря 2019 08:59

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм
23 декабря 2019 08:54

В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм