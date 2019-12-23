В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм

Новости мира. В Европе ураган «Эльза» уступил место более мощному циклону «Фабьян», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв непогоды стремительно растёт: в Испании, Португалии и Франции погибли уже 9 человек. Штормы принесли с собой сильные дожди и шквалистый ветер. Уровень воды в местных реках превысил критическую отметку: затоплены десятки дорог. Разрушены линии электропередачи.

В различных регионах без энергоснабжения остались около 120 тысяч домохозяйств. В Португалии из-за наводнения не ходят поезда. В Испании отменяют авиарейсы.