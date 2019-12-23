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В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм

23 декабря 2019 08:54
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Новости мира. В Европе ураган «Эльза» уступил место более мощному циклону «Фабьян», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм-1

Число жертв непогоды стремительно растёт: в Испании, Португалии и Франции погибли уже 9 человек. Штормы принесли с собой сильные дожди и шквалистый ветер. Уровень воды в местных реках превысил критическую отметку: затоплены десятки дорог. Разрушены линии электропередачи.

В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм-4

В различных регионах без энергоснабжения остались около 120 тысяч домохозяйств. В Португалии из-за наводнения не ходят поезда. В Испании отменяют авиарейсы.

В Испании не ходят поезда, а Корсика полностью оказалась отрезана от континента: в Европе бушует шторм-7

Французская Корсика и вовсе оказалась отрезана от континентальной части страны. На острове приостановлено железнодорожное и авиасообщение: взлётные полосы залиты водой. В пострадавшие районы направлены десятки спасательных бригад.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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