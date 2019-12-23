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В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

23 декабря 2019 08:59
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Новости Хорватии.  Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя: больше половины голосов избирателей никто из 11 кандидатов не получил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов-1

Второй тур гонки за главный государственный пост страны пройдёт 5 января. Борьбу за президентское кресло продолжат лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, который набрал 29,5 % голосов, и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович с результатом почти 27 %. 

В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов-4

# Европарламент # Фотофакт

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