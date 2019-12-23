В Хорватии 5 января состоится второй тур президентских выборов

Новости Хорватии. Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя: больше половины голосов избирателей никто из 11 кандидатов не получил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Хорватии. Первый тур президентских выборов в Хорватии не выявил победителя: больше половины голосов избирателей никто из 11 кандидатов не получил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй тур гонки за главный государственный пост страны пройдёт 5 января. Борьбу за президентское кресло продолжат лидер оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, который набрал 29,5 % голосов, и действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович с результатом почти 27 %.