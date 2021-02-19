Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги

Сформированное экс-председателем Европейского центрального банка Марио Драги правительство может официально приступить к работе. В него вошли представители почти всех представленных в парламенте партий, а также технократы. Ранее доверие новому кабинету выразил итальянский Сенат.

Напомним, предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате.