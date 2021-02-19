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Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги

19 февраля 2021 09:31
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Новости Италии. Кризис завершен: новый кабинет министров Италии получил доверие палаты депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе палаты парламента Италии выразили доверие правительству Марио Драги-1

Сформированное экс-председателем Европейского центрального банка Марио Драги правительство может официально приступить к работе. В него вошли представители почти всех представленных в парламенте партий, а также технократы. Ранее доверие новому кабинету выразил итальянский Сенат.

Напомним, предыдущее правительство во главе с Джузеппе Конте было вынуждено уйти в отставку после утраты абсолютного большинства в Сенате.

# Международная политика # Джузеппе Конте # Марио Драги # Фотофакт

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