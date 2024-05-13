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ВСУ применили химоружие против мирных граждан в ДНР

13 мая 2024 12:06
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Украинские войска использовали химическое оружие против гражданского населения села Семеновка в ДНР, пишет РИА Новости.

Очевидцы произошедшего, которые смогли выбраться с территории населенного пункта рассказали российским военным, что у жителей возникал рвотный рефлекс, было трудно дышать, а также ощущался привкус металла во рту или миндаля.

Сброс боеприпаса с отравляющими веществами осуществлялся ВСУ с помощью беспилотника. Также местные жители рассказали о том, что бойцы Нацгвардии Украины намеренно сбрасывали гранаты с дронов на погреба и другие укрытия, где прятались мирные граждане.

Вооруженные силы России заняли село Семеновка 4 мая. Наступление проводила группировка войск «Центр».

# Международная политика

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