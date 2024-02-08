В статье The Wall Street Journal сообщается, что украинская армия ощущает острую нехватку боеприпасов: на каждый снаряд ВСУ приходится десять снарядов России. Об этом пишет РИА Новости. Особенно это ощущается в артиллерии.

В связи с прекращением поддержки со стороны США украинцы вынуждены экономить боеприпасы, что ведет к потере позиций на линии фронта. О резком увеличении потерь в украинской армии из-за этой нехватки сообщает польская Gazeta Wyborcza.

При этом в западных СМИ отмечают, что Вашингтон и Брюссель перестают оказывать поддержку Зеленскому. NBC передает, что с Киевом обсуждают возможные последствия проведения мирных переговоров с РФ. Москва заявляет, что военная помощь Запада Киеву не изменяет ситуацию на поле боя и только затягивает конфликт.