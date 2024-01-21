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Буданов: Украина не сможет обойтись без дополнительной мобилизации

21 января 2024 13:44
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Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина без проведения дополнительной мобилизации не сможет вести боевые действия. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ запрашивает до полмиллиона новобранцев в армию. В связи с этим на рассмотрение правительства внесен проект закона о мобилизации, который предусматривает ряд изменений, в том числе понижение призывного возраста с 27 до 25 лет.

По некоторым данным из СМИ, ряды ВСУ поредели: в военкоматы призывают лиц старше среднего возраста, а Киев хочет призвать в армию больше женщин.
 

# Международная политика # Кирилл Буданов

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