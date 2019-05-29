Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

Новости Латвии. В Латвии новый президент. На пост главы государства Сейм выбрал юриста Эгилса Левитса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его пользу проголосовал 61 депутат. Действующий президент баллотироваться на второй срок не стал.