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Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс

29 мая 2019 14:21
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Новости Латвии. В Латвии новый президент. На пост главы государства Сейм выбрал юриста Эгилса Левитса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс-1

В его пользу проголосовал 61 депутат. Действующий президент баллотироваться на второй срок не стал.

Новым президентом Латвии стал юрист Эгилс Левитс-4

Эгилс Левитс – опытный политик. В разные годы был послом Латвии в Германии, Швейцарии, Австрии и Венгрии, министром юстиции, работал в суде Евросоюза. А в 2018-м стал «Европейским человеком года в Латвии».

# Выборы # Эгилс Левитс # Фотофакт

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