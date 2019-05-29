Выборы президента в Латвии: что известно

Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эгилс Левитс – выдвиженец от правящей коалиции считается фаворитом гонки. Согласно конституции страны, президента выбирает сейм, а не граждане. С 2019 года голосование проходит в открытом формате.