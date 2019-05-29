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Выборы президента в Латвии: что известно

29 мая 2019 12:37
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Новости Латвии. В Латвии 29 мая выбирают президента. Кандидатов на пост главы государства трое: судья суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и парламентарий Дидзис Шмитс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы президента в Латвии: что известно-1

Эгилс Левитс – выдвиженец от правящей коалиции считается фаворитом гонки. Согласно конституции страны, президента выбирает сейм, а не граждане. С 2019 года голосование проходит в открытом формате.

Выборы президента в Латвии: что известно-4

Действующий президент Раймондс Вейонис не стал баллотироваться на второй срок.

# Выборы # Эгилс Левитс # Юрис Янсонс # Дидзис Шмитс # Раймондс Вейонис # Фотофакт

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