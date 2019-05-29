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В Новой Зеландии на работу 29 мая не вышли свыше 50 тысяч учителей

29 мая 2019 12:34
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Новости Новой Зеландии. В результате для 700 тысяч школьников занятия сегодня были отменены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Зеландии на работу 29 мая не вышли свыше 50 тысяч учителей-1

Чтобы не оставлять ребят без присмотра, родителям пришлось брать отгулы, а некоторые были вынуждены идти на службу с детьми. Бастующие педагоги требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. С конца 2017 года это уже третья забастовка, которую проводит профсоюз. Однако пока договориться с правительством не удается.

В Новой Зеландии на работу 29 мая не вышли свыше 50 тысяч учителей-4

# Забастовка # Фотофакт

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