Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Новости Японии. В Японии избрали нового премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидером правящей либерально-демократической партии стал генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.
Новости Японии. В Японии избрали нового премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидером правящей либерально-демократической партии стал генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.
Он набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны и бывший министр иностранных дел – соответственно получили 68 и 89 голосов.
Пользуясь большинством голосов в парламенте, новый лидер правящей партии скорее всего возглавит будущее правительство. Соответствующее голосование состоится уже 16 сентября на внеочередной сессии парламента. Суга заявил, что намерен продолжить курс предыдущего премьера Синдзо Абэ.