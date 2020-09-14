Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

Новости Японии. В Японии избрали нового премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидером правящей либерально-демократической партии стал генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

Он набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны и бывший министр иностранных дел – соответственно получили 68 и 89 голосов.