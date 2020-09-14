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Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга

14 сентября 2020 13:31
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Новости Японии. В Японии избрали нового премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидером правящей либерально-демократической партии стал генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга.

Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга-1

Он набрал 377 голосов, его соперники – экс-министр обороны и бывший министр иностранных дел – соответственно получили 68 и 89 голосов.

Новым премьер-министром Японии избран Ёсихидэ Суга-4

Пользуясь большинством голосов в парламенте, новый лидер правящей партии скорее всего возглавит будущее правительство. Соответствующее голосование состоится уже 16 сентября на внеочередной сессии парламента. Суга заявил, что намерен продолжить курс предыдущего премьера Синдзо Абэ.

# Выборы # Синдзо Абэ # Фотофакт

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