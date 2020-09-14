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В Греции открылись школы и детские сады. Использование маски станет обязательным

14 сентября 2020 13:13
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Новости Греции. В Греции 14 сентября открылись школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции открылись школы и детские сады. Использование маски станет обязательным-1

Этот учебный год пройдет в стране под знаком профилактики распространения коронавируса и обеспечения безопасности детей. Использование маски станет обязательным вне зависимости от возраста ребенка. В некоторых населенных пунктах власти приняли дополнительные меры профилактики, разделив парты перегородкой из стекла.

В Греции открылись школы и детские сады. Использование маски станет обязательным-4

Профсоюзы греческих учителей также требуют от правительства выделить средства на то, чтобы увеличить педагогический состав в школах, а также ввести обязательное тестирование на COVID-19 для персонала.

# Коронавирус # Фотофакт

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