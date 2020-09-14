В Греции открылись школы и детские сады. Использование маски станет обязательным

Новости Греции. В Греции 14 сентября открылись школы и детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот учебный год пройдет в стране под знаком профилактики распространения коронавируса и обеспечения безопасности детей. Использование маски станет обязательным вне зависимости от возраста ребенка. В некоторых населенных пунктах власти приняли дополнительные меры профилактики, разделив парты перегородкой из стекла.