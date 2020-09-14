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В украинском Никополе произошла стрельба: два человека погибли

14 сентября 2020 13:07
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Новости Украины. ЧП произошло в городе Никополь Днепропетровской области. В результате стрельбы в Украине два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В украинском Никополе произошла стрельба: два человека погибли-1

Перестрелке предшествовал конфликт, после чего неизвестный на автомобиле привез в больницу двух мужчин со смертельными ранениями и уехал. Личности погибших установлены.

В украинском Никополе произошла стрельба: два человека погибли-4

Для задержания подозреваемого в убийстве в Днепропетровской области введена спецоперация. В Никополе объявлен план «Сирена».

# Стрельба # Фотофакт

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