В украинском Никополе произошла стрельба: два человека погибли

Новости Украины. ЧП произошло в городе Никополь Днепропетровской области. В результате стрельбы в Украине два человека погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перестрелке предшествовал конфликт, после чего неизвестный на автомобиле привез в больницу двух мужчин со смертельными ранениями и уехал. Личности погибших установлены.