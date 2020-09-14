Ванкувер окутал густой смог от лесных пожаров в США

Новости Канады. Ванкувер окутал густой смог. Ветер принес на север Канады гарь и пепел от природных пожаров в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство окружающей среды рекомендует местным жителям по возможности не выходить из дома.

Сильнейшие за всю историю природные пожары на западе Соединенных Штатов не отступают. Растет число жертв стихии. Уже погибли около 30 человек. Почти полмиллиона – эвакуированы.