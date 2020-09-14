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Ванкувер окутал густой смог от лесных пожаров в США

14 сентября 2020 10:29
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Новости Канады. Ванкувер окутал густой смог. Ветер принес на север Канады гарь и пепел от природных пожаров в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министерство окружающей среды рекомендует местным жителям по возможности не выходить из дома.

Ванкувер окутал густой смог от лесных пожаров в США-1

Сильнейшие за всю историю природные пожары на западе Соединенных Штатов не отступают. Растет число жертв стихии. Уже погибли около 30 человек. Почти полмиллиона – эвакуированы.

Ванкувер окутал густой смог от лесных пожаров в США-4

В связи с чрезвычайной ситуацией президент Дональд Трамп приостановил свое предвыборное турне и уже 14 сентября приедет в Калифорнию.

# Пожар # Дональд Трамп # Фотофакт

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