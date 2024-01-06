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Звезда Голливуда Кристиан Оливер и его две дочери погибли в авиакатастрофе

06 января 2024 09:22
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Актер Голливуда Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах, пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-таблоид TMZ.

Кристиан Оливер летел на частном самолете в Сент-Люсию. Сообщается, что также на борту находились две дочери актера возрастом 10 и 12 лет.

Национальная полиция Сент-Винсент и Гренадины информировала, что все пассажиры, находившиеся на борту, погибли, включая пилота лайнера.

51-летний актер был популярен благодаря съемкам в фильмах «Гремучие змеи», «Операция Валькирия», «Спиди-гонщик».

# Некролог

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