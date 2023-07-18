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Новый скандал в Германии. Там министры «постриглись» на полмиллиона евро

18 июля 2023 14:14
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Новости Германии. Не только страшная, но и дорогая сила – красота. В правительстве Германии разгорелся новый скандал. Стало известно, что члены Кабмина потратили на услуги парикмахеров, визажистов и стилистов полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый скандал в Германии. Там министры «постриглись» на полмиллиона евро-1

Абсолютный рекордсмен по этой части – министр иностранных дел Анналена Бербок. Ее красота обошлась в 136 казенных тысяч евро. Наибольшее внимание политик уделила волосам. Рабочий день ее стилиста стоит 9 тысяч евро. Новый конфликт в Бундестаге вспыхнул, мягко говоря, не вовремя. Правительственные партии и без того фиксируют падение популярности.

# Международная политика # Анналена Бербок # Новости Германии # Фотофакт

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