Новый скандал в Германии. Там министры «постриглись» на полмиллиона евро

Новости Германии. Не только страшная, но и дорогая сила – красота. В правительстве Германии разгорелся новый скандал. Стало известно, что члены Кабмина потратили на услуги парикмахеров, визажистов и стилистов полмиллиона евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютный рекордсмен по этой части – министр иностранных дел Анналена Бербок. Ее красота обошлась в 136 казенных тысяч евро. Наибольшее внимание политик уделила волосам. Рабочий день ее стилиста стоит 9 тысяч евро. Новый конфликт в Бундестаге вспыхнул, мягко говоря, не вовремя. Правительственные партии и без того фиксируют падение популярности.