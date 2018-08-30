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Вопрос миграции станет ключевым на сентябрьском заседании глав государств и правительств стран ЕС в Зальцбурге

30 августа 2018 09:03
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Новости мира. К саммиту ЕС в Зальцбурге Германия и Франция готовят инициативу по вопросу миграции. Эта проблема станет ключевой на сентябрьском заседании глав государств и правительств стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос миграции станет ключевым на сентябрьском заседании глав государств и правительств стран ЕС в Зальцбурге-1

Подготовка к встрече ведется на фоне серьезных разногласий между французским президентом и премьером Венгрии. Последний придерживается жесткой позиции и настаивает, что поток переселенцев из Африки и Азии необходимо остановить. Проблема миграции для ЕС стоит очень остро, поскольку государства-участники до сих пор не пришли к единому решению по высылке или переселению сотен беженцев, которые уже находятся в пограничных странах.

# Европейский союз # Фотофакт

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