Вопрос миграции станет ключевым на сентябрьском заседании глав государств и правительств стран ЕС в Зальцбурге

Новости мира. К саммиту ЕС в Зальцбурге Германия и Франция готовят инициативу по вопросу миграции. Эта проблема станет ключевой на сентябрьском заседании глав государств и правительств стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовка к встрече ведется на фоне серьезных разногласий между французским президентом и премьером Венгрии. Последний придерживается жесткой позиции и настаивает, что поток переселенцев из Африки и Азии необходимо остановить. Проблема миграции для ЕС стоит очень остро, поскольку государства-участники до сих пор не пришли к единому решению по высылке или переселению сотен беженцев, которые уже находятся в пограничных странах.