Новый президент Аргентины заявил, что будет жёстко подавлять любые протесты

Всего через несколько дней после вступления в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей, которого за экстравагантность прозвали мини-Трампом, показал характер и дал понять, что будет править страной сильной рукой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во-первых, он объявил о радикальных экономических мерах, которые предусматривают 50-процентную девальвацию аргентинского песо, сокращение субсидий на энергетику и транспорт. А во-вторых, заявил, что будет жестко подавлять любые протесты недовольных проводимыми им реформами. Полиция получит право применять любые средства, для того чтобы очистить улицы от демонстрантов, не дожидаясь разрешения. А также выставлять им счет за расходы на мобилизацию сил безопасности.