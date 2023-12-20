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Новый президент Аргентины заявил, что будет жёстко подавлять любые протесты

20 декабря 2023 13:54
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Всего через несколько дней после вступления в должность новый президент Аргентины Хавьер Милей, которого за экстравагантность прозвали мини-Трампом, показал характер и дал понять, что будет править страной сильной рукой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый президент Аргентины заявил, что будет жёстко подавлять любые протесты-1

Во-первых, он объявил о радикальных экономических мерах, которые предусматривают 50-процентную девальвацию аргентинского песо, сокращение субсидий на энергетику и транспорт. А во-вторых, заявил, что будет жестко подавлять любые протесты недовольных проводимыми им реформами. Полиция получит право применять любые средства, для того чтобы очистить улицы от демонстрантов, не дожидаясь разрешения. А также выставлять им счет за расходы на мобилизацию сил безопасности.

# Международная политика # Новости Аргентины

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