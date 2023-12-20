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Глава De Beers: на таможне не смогут отличить российские ювелирные алмазы от других

20 декабря 2023 13:28
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При проведении таможенной проверки бриллианты из Российской Федерации неотличимы от бриллиантов из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Так, в публикации приводится мнение генерального директора британской алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука, который считает, что сотрудники таможни не смогут определить российские бриллианты.

Ранее ЕС был утвержден 12 пакет санкций в отношении России, включающий в себя, среди прочего, запрет на ввоз на территорию ЕС ювелирных алмазов из Российской Федерации.

# Международная политика

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