Глава De Beers: на таможне не смогут отличить российские ювелирные алмазы от других

При проведении таможенной проверки бриллианты из Российской Федерации неотличимы от бриллиантов из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

Так, в публикации приводится мнение генерального директора британской алмазодобывающей компании De Beers Эла Кука, который считает, что сотрудники таможни не смогут определить российские бриллианты.

Ранее ЕС был утвержден 12 пакет санкций в отношении России, включающий в себя, среди прочего, запрет на ввоз на территорию ЕС ювелирных алмазов из Российской Федерации.