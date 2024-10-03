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Новый генсек НАТО прибыл в Киев с официальным визитом

03 октября 2024 12:05
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В Киеве с официальном визитом находится новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об это пишет РИА Новости.

Ранее, 8 октября, на встрече Евроатлантического совета Йенс Столтенберг передал Марку Рютте полномочия генсека НАТО.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека десять лет, а Рютте – с 2010 года премьер-министр Нидерландов. Рютте поддерживает монетарный подход, повышение пенсионного возраста и снижение бюджетного дефицита.

Он также выступает за более строгую миграционную политику и за сохранение активной роли Нидерландов в ЕС и НАТО.

# Международная политика

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