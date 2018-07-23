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Новые подробности стрельбы в жилом квартале Торонто

23 июля 2018 12:43
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Новости Канады. В Торонто выясняют обстоятельства стрельбы в жилом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Новые подробности стрельбы в жилом квартале Торонто-1

Здесь неизвестный выпустил от 10 до 15 пуль по прохожим. В результате нападения одно женщина погибла. Еще 13 человек, среди которых оказалась маленькая девочка, госпитализированы.

Новые подробности стрельбы в жилом квартале Торонто-4

Ранее сообщалось, что полицейские ликвидировали злоумышленника, однако теперь местные СМИ говорят о том, что подозреваемый застрелился. Личность и мотивы нападавшего по-прежнему неизвестны.

# Стрельба # Фотофакт

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