Новые подробности стрельбы в жилом квартале Торонто

Новости Канады. В Торонто выясняют обстоятельства стрельбы в жилом квартале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь неизвестный выпустил от 10 до 15 пуль по прохожим. В результате нападения одно женщина погибла. Еще 13 человек, среди которых оказалась маленькая девочка, госпитализированы.