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В Украине автобус с белорусами съехал в кювет

23 июля 2018 07:59
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Новости Беларуси. Утром 23 июля в Украине неподалёку от села Йосиповка пассажирский автобус с белорусами съехал в кювет. Об этом сообщила на странице в Facebook одна из пассажирок транспортного средства.  

«Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв», – говорится в сообщении.  

В Украине автобус с белорусами съехал в кювет-1

Фото: facebook.com/nascja.mashchava  

Девушка также уточнила, что среди пассажиров автобуса есть дети, которые направляются на соревнования. Предполагаемая причина ДТП – водитель уснул за рулём.  

По словам пассажирки, в транспортном средстве были два водителя. Они поменялись местами после границы. Находившийся за рулём человек первое время ел конфеты и бодрствовал, но когда автобус выехал на ровную дорогу, – уснул.  

В инциденте никто не пострадал. Пассажирам предоставят другой автобус.  

Неделей ранее в Ураине микроавтобус Volkswagen под управлением жителя Гомеля столкнулся с грузовиком.  

Погибли пять человек – подробнее здесь.  

# Авария в Украине

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