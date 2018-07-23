В Украине автобус с белорусами съехал в кювет

«Съезд в кювет поутру бодрит лучше кофе. Спасибо, что без жертв», – говорится в сообщении.

Новости Беларуси. Утром 23 июля в Украине неподалёку от села Йосиповка пассажирский автобус с белорусами съехал в кювет. Об этом сообщила на странице в Facebook одна из пассажирок транспортного средства.

Девушка также уточнила, что среди пассажиров автобуса есть дети, которые направляются на соревнования. Предполагаемая причина ДТП – водитель уснул за рулём.

По словам пассажирки, в транспортном средстве были два водителя. Они поменялись местами после границы. Находившийся за рулём человек первое время ел конфеты и бодрствовал, но когда автобус выехал на ровную дорогу, – уснул.

В инциденте никто не пострадал. Пассажирам предоставят другой автобус.

Неделей ранее в Ураине микроавтобус Volkswagen под управлением жителя Гомеля столкнулся с грузовиком.