Теракт в аэропорту Кабула: в списках погибших уже 23 человека

К этому моменту в списках погибших уже 23 человека. Свыше сотни получили различные травмы. Раненые продолжают поступать в больницы. Как сообщалось ранее, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Целью атаки был первый вице-президент Афганистана, который в этот момент находился на территории аэропорта. Сам политик не пострадал. Ответственность за произошедшее взяли боевики Исламского государства.