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Теракт в аэропорту Кабула: в списках погибших уже 23 человека

23 июля 2018 11:12
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Новости Афганистана. Растет количество жертв теракта в международном аэропорту Кабула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теракт в аэропорту Кабула: в списках погибших уже 23 человека-1

К этому моменту в списках погибших уже 23 человека. Свыше сотни получили различные травмы. Раненые продолжают поступать в больницы. Как сообщалось ранее, взрывное устройство в действие привел террорист-смертник. Целью атаки был первый вице-президент Афганистана, который в этот момент находился на территории аэропорта. Сам политик не пострадал. Ответственность за произошедшее взяли боевики Исламского государства.

Теракт в аэропорту Кабула: в списках погибших уже 23 человека-4

Теракт в аэропорту Кабула: в списках погибших уже 23 человека-6

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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