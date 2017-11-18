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Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ

18 ноября 2017 14:23
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Новости Греции. Новые беспорядки охватили Грецию. В огне протестов оказались крупнейшие города – Афины и Салоники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -1

Начиналось все достаточно мирно – с демонстраций, посвященных студенческому восстанию в ноябре 73-го. Митингующие прошли маршем по улицам, выражая недовольство политикой греческого правительства, а также Евросоюза и США. Однако страсти накалились.

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -3

Демонстранты начали провоцировать полицейских, а затем и вовсе стали бросать в правоохранителей камни, фаеры и газовые снаряды. 

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -5

В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства. Известно, что пострадали 2 человека. В Афинах женщина получила ожоги. А в Салониках мотоциклист въехал в баррикады, устроенные демонстрантами.

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -7

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -9

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -11

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -13

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -15

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -17

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -19

Новые беспорядки в Греции: чтобы остановить демонстрантов, стражи порядка применили слезоточивый газ -21

# Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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