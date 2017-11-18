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Над Великобританией столкнулись вертолёт и легкомоторный самолёт

18 ноября 2017 12:39
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Новости Великобритании. Авиакатастрофа в небе над Великобританией. Столкнулись вертолет и легкомоторный самолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над Великобританией столкнулись вертолёт и легкомоторный самолёт-1

По последним данным, погибли 4 человека – пилоты и пассажиры. Что привело к воздушному ЧП пока неизвестно. На месте происшествия работают полицейские, специалисты в области расследований авиационных катастроф.

Над Великобританией столкнулись вертолёт и легкомоторный самолёт-3

# Самолет # Фотофакт

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