Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости

Новости Латвии. В Латвии сегодня День независимости. Праздничные мероприятия, посвященные 99-ой годовщине провозглашения республики, пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главные торжества по традиции примет столица – Рига. В программе – военный парад, многочисленные концерты, завершится день салютом.

С национальным праздником президента Латвии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.