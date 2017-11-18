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Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости

18 ноября 2017 12:49
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Новости Латвии. В Латвии сегодня День независимости. Праздничные мероприятия, посвященные 99-ой годовщине провозглашения республики, пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости -1

Главные торжества по традиции примет столица – Рига. В программе – военный парад, многочисленные концерты, завершится день салютом.

Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости -3

С национальным праздником президента Латвии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости -5

Александр Лукашенко отметил конструктивный характер добрососедских отношений Минска и Риги, которые основываются на принципах партнерства и взаимного уважения.

Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости -7

# Фотофакт # Международное сотрудничество

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