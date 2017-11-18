Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днём независимости

Новости Латвии. В Латвии сегодня День независимости. Праздничные мероприятия, посвященные 99-ой годовщине провозглашения республики, пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. В Латвии сегодня День независимости. Праздничные мероприятия, посвященные 99-ой годовщине провозглашения республики, пройдут по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главные торжества по традиции примет столица – Рига. В программе – военный парад, многочисленные концерты, завершится день салютом.
С национальным праздником президента Латвии и народ этой страны поздравил глава белорусского государства.
Александр Лукашенко отметил конструктивный характер добрососедских отношений Минска и Риги, которые основываются на принципах партнерства и взаимного уважения.