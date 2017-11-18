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Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек

18 ноября 2017 12:24
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Новости России. Вся полиция поднята по тревоге в российской столице. Объявлены в розыск злоумышленники, которые устроили стрельбу в ресторане комплекса «Москва-Сити», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек -1

К этому времени одного из предполагаемых стрелков удалось задержать. Всего по делу проходят порядка 30 человек. 

Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек -3

Ранения в результате драки и последующей стрельбы получили как минимум шестеро. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек -5

# Фотофакт # Стрельба

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