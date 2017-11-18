Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек

Новости России. Вся полиция поднята по тревоге в российской столице. Объявлены в розыск злоумышленники, которые устроили стрельбу в ресторане комплекса «Москва-Сити», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени одного из предполагаемых стрелков удалось задержать. Всего по делу проходят порядка 30 человек.