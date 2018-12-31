Прямой эфир

США официально вышли из состава ЮНЕСКО

31 декабря 2018 13:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Этот шаг избавил Соединенные Штаты Америки от уплаты взносов в Комитет всемирного наследия, при этом за Вашингтоном остается статус наблюдателя, возможность предлагать новые объекты для рассмотрения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США официально вышли из состава ЮНЕСКО-1

По мнению американских властей, ЮНЕСКО является антиизраильской организацией. Недовольство, в частности, вызывает членство в ней Палестины. США покидает Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не в первый раз. Из-за разногласий в вопросе управления Америка уже выходила из ее состава, однако вернулась в 2003 году.

# ЮНЕСКО # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности
31 декабря 2018 13:00

Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности

Взрыв бытового газа в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной
31 декабря 2018 11:34

Взрыв бытового газа в Магнитогорске: судьба 68 жильцов дома остаётся неизвестной

В США лев напал на 22-летнюю сотрудницу зоопарка. Девушка погибла
31 декабря 2018 10:50

В США лев напал на 22-летнюю сотрудницу зоопарка. Девушка погибла