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Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности

31 декабря 2018 13:00
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Новости мира. Немецкие и французские аэропорты ужесточили меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности-1

Во время праздников в разных уголках Европы правоохранители получают тревожные предупреждения от спецслужб разных стран мира. Ответом на это становится усиление мер безопасности. В большинстве случаев, как отмечают в полиции, «это всего лишь шаг предосторожности».

# Международная политика # Фотофакт

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