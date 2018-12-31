Из-за угрозы терроризма в аэропортах Германии и Франции усилены меры безопасности

Новости мира. Немецкие и французские аэропорты ужесточили меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время праздников в разных уголках Европы правоохранители получают тревожные предупреждения от спецслужб разных стран мира. Ответом на это становится усиление мер безопасности. В большинстве случаев, как отмечают в полиции, «это всего лишь шаг предосторожности».