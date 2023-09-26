Новая волна жары накрыла Бразилию. В стране весна, но на термометре +38 °C
Новости Бразилии. Бразилия переживает еще одну волну жары. Столбик термометра превысил 38 градусов по Цельсию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Температура, мягко говоря, не свойственная для этого времени года. Хотя сейчас в Бразилии весна!
Обычно это сезон дождей, но только не в 2023 году. Сильнее остальных от жары страдают жители трущоб. В таких перенаселенных районах тяжело укрыться от солнца и хоть где-нибудь охладиться. Зато у бассейна почти нет свободных мест.
Мария Беатрис Гомеш, жительница Бразилии:
Там, где мы живем, нет никакого климат контроля. Невозможно спрятаться от этой жары. Особенно с учетом нынешней ситуации, у нас даже отключают электричество.
Аномальной жару назвать можно, а вот неожиданной – нет. Ранее национальная метеослужба объявляла красный уровень тревоги в ряде регионов страны из-за погоды. В том числе об опасности предупреждали жителей Рио-де-Жанейро. По прогнозам синоптиков, жара задержится в стране еще на несколько дней.