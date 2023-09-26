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Херш: США уничтожили все следы участия во взрывах на «Северных потоках»

26 сентября 2023 13:52
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Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщает, что американские специалисты, принимавшие участие в бомбардировке газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», не оставили никаких следов. Об этом пишет РИА Новости.

Важная для них оперативная информация была набрана на печатной машинке, а не введена в компьютер. После окончания операции вся документация была уничтожена. Отчеты о произошедшем были направлены директору ЦРУ Уильяму Бернсу.

Взрыв трубопровода произошел 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция не исключили вероятность диверсии. Херш считает, что взрывные устройства были заложены в июне 2022 года во время учений Baltops.

# Международная политика # Сеймур Херш

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