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25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных

26 сентября 2023 14:18
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Новости Кении. В Кении 25 жирафов оснастили GPS-навигаторами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросом сохранения вида озадачились специалисты заповедника на юго-западе страны.

25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных-1

По мнению экспертов, такое нововведение должно помочь защитить популяцию животных, которая сокращается в последнее время. Инициатива направлена на мониторинг мест обитания жирафов по всей стране.

25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных-4

Муками Роро, ветеринар:
Численность жирафов в стране со временем сокращается. Изменение климата тому виной. Жирафы мигрируют в районы, где сейчас поселились люди. Там они сталкиваются с разными угрозами и ловушками.

25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных-7

Полученные с GPS данные эксперты используют для разработки стратегии по сохранению млекопитающих. Раньше жирафы были широко распространены по всей территории Кении, однако за последние 30 лет их популяция сократилась почти на 80 %.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Кении # Фотофакт

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