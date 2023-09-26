25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных

Новости Кении. В Кении 25 жирафов оснастили GPS-навигаторами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросом сохранения вида озадачились специалисты заповедника на юго-западе страны.

По мнению экспертов, такое нововведение должно помочь защитить популяцию животных, которая сокращается в последнее время. Инициатива направлена на мониторинг мест обитания жирафов по всей стране.

Муками Роро, ветеринар:

Численность жирафов в стране со временем сокращается. Изменение климата тому виной. Жирафы мигрируют в районы, где сейчас поселились люди. Там они сталкиваются с разными угрозами и ловушками.