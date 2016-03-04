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Норвегия ощутила кризис и впервые воспользовалась деньгами из своего резервного фонда

04 марта 2016 07:46
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Новости Норвегии. Норвегия ощутила кризис и впервые воспользовалась деньгами из своего резервного фонда. Он был создан благодаря стабильным нефтяным доходам, за 20 лет в нем скопилось почти 830 миллиардов долларов. Из-за слабеющей экономики правительство впервые сняло со счетов фонда 780 миллионов долларов. Их уже потратили  на государственные расходы.

Добавлю, Норвегия — один  из крупнейших производителей нефти в Западной Европе, не входящих в организацию ОПЕК, и в последнее время серьезно страдает от низких цен на черное золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономический кризис

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