Новости Норвегии. Норвегия ощутила кризис и впервые воспользовалась деньгами из своего резервного фонда. Он был создан благодаря стабильным нефтяным доходам, за 20 лет в нем скопилось почти 830 миллиардов долларов. Из-за слабеющей экономики правительство впервые сняло со счетов фонда 780 миллионов долларов. Их уже потратили на государственные расходы.

Добавлю, Норвегия — один из крупнейших производителей нефти в Западной Европе, не входящих в организацию ОПЕК, и в последнее время серьезно страдает от низких цен на черное золото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.