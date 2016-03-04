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4 марта главы России, Германии, Франции и Великобритании обсудят военный конфликт в Сирии

04 марта 2016 06:31
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Новости Сирии. Полное прекращение огня, возвращение государственной власти, а также гуманитарная ситуация в Сирии.  4 марта главы России, Франции, Германии и Великобритании обсудят военный сирийский конфликт.

С конца февраля в стране действует Соглашение о прекращении военных действий.  Не стрелять договорились правительственные войска и 97 вооружённых отрядов оппозиции. Однако условия перемирия не распространяются на экстремистские группировки, в том числе на «Исламское государство».

С каждым днём к соглашению присоединяются все больше повстанцев. Сложить оружие накануне решила оппозиция из тридцати населенных пунктов в провинции Хама. Повстанцы заявили, что всячески окажут содействие мирному процессу.

В ООН тем временем отмечают, что перемирие на территории страны в целом сохраняется. Как ожидается, более детальные переговоры по сирийскому урегулированию возобновятся в Женеве 9 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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