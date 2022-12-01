Норвегия и Германия попросили НАТО организовать охрану подводной инфраструктуры. Речь идет не только о газопроводах, но и о многочисленных телекоммуникационных кабелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого канцлер ФРГ и норвежский премьер предложили организовать специальный центр. Эта инициатива вполне объяснима. Норвегия является самым важным поставщиком энергии в Германию, и они не хотят повторения истории с нитками «Северных потоков». Два газопровода перестали работать после взрывов в конце августа – начале сентября. Осло на охрану своей нефтегазовой системы уже выделила около 4,5 миллиона долларов.