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Норвегия и Германия попросили НАТО организовать охрану подводной инфраструктуры

01 декабря 2022 07:37
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Норвегия и Германия попросили НАТО организовать охрану подводной инфраструктуры. Речь идет не только о газопроводах, но и о многочисленных телекоммуникационных кабелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Норвегия и Германия попросили НАТО организовать охрану подводной инфраструктуры-1

Для этого канцлер ФРГ и норвежский премьер предложили организовать специальный центр. Эта инициатива вполне объяснима. Норвегия является самым важным поставщиком энергии в Германию, и они не хотят повторения истории с нитками «Северных потоков». Два газопровода перестали работать после взрывов в конце августа – начале сентября. Осло на охрану своей нефтегазовой системы уже выделила около 4,5 миллиона долларов.

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# Международная политика # Олаф Шольц # Йонас Гар Стёре # Фотофакт

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