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Нобелевскую премию мира присудили за борьбу по уничтожению ядерного оружия

06 октября 2017 09:43
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Новости мира. В пятый день вручения Нобелевской премии состоялось оглашение лауреата премии мира.

В нынешнем году премию получила Международная кампания по уничтожению ядерного оружия (ICAN).

Международное объединение наградили за привлечение внимания к тем гуманитарным последствиям, которые следуют после применения ядерного оружия и за попытки добиться договора о запрете оружия данного вида.

Нобелевскую премию мира присудили за борьбу по уничтожению ядерного оружия-1

Фото:  nobelprize.org

ICAN борется с ядерным оружием. Благодаря данной кампании многие страны отказались от ядерных испытаний.

В минувшем году в данной области награду получил президент Колумбии за усилия в прекращении гражданской войны, которая длится более полувека, в стране.

На нынешней Нобелевской неделе уже были оглашены лауреаты в области медицины, физики и химии.

Накануне назвали имя обладателя премии по литературе – им стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро (смотрите здесь).

# Фотофакт # Нобелевская премия

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